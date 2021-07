Wat zijn het beste draadloze oordoppen? En welke hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Draadloze oordopjes zijn erg populair. Je hebt ze in verschillende vormen. Vooral de zogenoemde true wireless-modellen zijn populair. Deze hebben geen draad meer en worden ook wel earbuds genoemd. Maar er zijn ook draadloze modellen waarbij het linkeroortje nog is verbonden met het rechteroortje. Deze hangen als het ware om je nek.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en accuduur. Er zijn in totaal 183 verkrijgbare koptelefoons getest, waaronder 92 draadloze oordopjes.

De bekende AirPods Pro van Apple komen als Beste uit de Test. Een model van Samsung is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Apple AirPods Pro

De AirPods Pro zijn populair. Maar de test bewijst ook dat ze simpelweg heel goed zijn. Ze zijn wel behoorlijk prijzig, dus je moet het ervoor overhebben.

De AirPods Pro zijn volledig draadloos en in ear. Dat laatste betekent dat je ze in je oor vastdrukt.

Ze blinken uit in geluidskwaliteit; die is echt uitstekend. Het geluid is mooi in balans met voldoende detail in de hoge tonen en middentonen. Ze hebben actieve ruisonderdrukking (noisecancelling), die prima werkt. Je hebt dan minder last van geluid uit de omgeving. Maar je kunt die ook uitschakelen.

Het draagcomfort is goed, al blijft dit altijd een kwestie van persoonlijke smaak. Niet iedereen vindt in ear prettig zitten. De accuduur is niet heel lang. Op een volle accu kun je ze krap zes uur gebruiken.

De AirPods Pro zijn uiteraard van Apple en werken dus ook het best op een iPhone. Maar je kunt ze ook gebruiken met een Android-toestel. Je mist dan alleen wel een aantal functies. Zo kun je op een Android-telefoon bijvoorbeeld niet de instellingen via een app aanpassen.

Beste Koop: Samsung Galaxy Buds Plus

Samsung bewijst dat je ook goede oordopjes kunt kopen voor minder geld. Deze Galaxy Buds Plus klinken behoorlijk goed. De hoge tonen zijn soms net iets te veel aanwezig, maar het geluid is over het algemeen helder en stemmen klinken natuurlijk. Ook de lage tonen klinken goed.

Net als de AirPods Pro zijn ze volledig draadloos en druk je ze in je oor vast (in ear). Maar in tegenstelling tot de AirPods Pro hebben deze oordopjes van Samsung geen ruisonderdrukking.

Het draagcomfort van de Galaxy Buds Plus is een aandachtspunt. Hierover zijn de meningen verdeeld. Het is dus aan te raden om ze uit te proberen voordat je ze koopt.

De accuduur is erg goed. Op dat punt verslaat dit model de Beste uit de Test. De oordopjes gaan op een volle lading maar liefst elf uur mee.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.