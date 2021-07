KPN heeft de stekker uit het laatste inbelnummer voor internet getrokken, meldt het telecombedrijf donderdag. Op 1 oktober stopt KPN met het ondersteunen van ISDN30, de technologie achter het inbelnummer, en zijn analoge telefoonlijn.

Het aantal klanten dat nog gebruikmaakt van een inbelverbinding is nihil, zegt het bedrijf. De weinige klanten die dat nog doen, hebben een andere manier aangeboden gekregen om toegang tot het internet te houden. Inbellen via het netwerk van KPN kan technisch gezien nog tot oktober.

De inbelverbinding was in de jaren negentig de enige manier om verbinding te maken met het internet. Met behulp van een modem belden gebruikers in op een nummer om zo een internetverbinding tot stand te brengen.

Gebruikers hoorden dan de handshake, een serie piepjes die werden overgebracht tussen de modem van de klant en de modembank van de provider. Tijdens het surfen kon je niet telefoneren, omdat de lijn bezet was. Op het hoogtepunt had KPN tienduizenden aparte telefoonlijnen met elk een modem.

De komst van ADSL, ofwel breedbandinternet, in 1999 maakte inbellen overbodig. Sinds 2010 is KPN bezig met de uitfasering van het inbelnetwerk.