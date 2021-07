Je wil het waarschijnlijk niet horen, maar je smartphone is een van de meest bacterierijke voorwerpen die je hebt. Je gebruikt 'm overal: thuis, onderweg en zelfs op de wc. Met deze tips maak je je toestel het beste schoon.

Op het scherm van gemiddelde telefoon zitten duizenden bacteriën. Volgens meerdere onderzoeken is het apparaat zelfs viezer dan een toiletbril. Dat komt doordat we de hele dag van alles aanraken: deurklinken, knopjes van verkeerslichten, toetsenborden, noem het maar op.

Bacteriën komen zo op je hand terecht en reizen daarna door naar je telefoon. Ook als je daarna je handen wast, blijft die viezigheid gewoon op je smartphone zitten. Maak daarom regelmatig je scherm schoon.

Doekjes

De allerbeste tip: gebruik een microvezeldoekje of een brillendoekje. Het is niet slim om iets ruws als een theedoek of handdoek te gebruiken, omdat dat in het ergste geval voor krassen kan zorgen.

Maak de doek een beetje nat, bijvoorbeeld met water. Nog beter is een speciale reinigingsspray voor smartphones en beeldschermen, die de bacteriën beter aanpakt. Spuit dat niet recht op het scherm, maar eerst op het doekje. Daarna wrijf je voorzichtig in ronde bewegingen over je beeldscherm.

Geen alcohol

Je kunt de antibacteriële doekjes met alcohol beter links laten liggen. Het touchscreen kan daar namelijk niet goed tegen. Als je deze doekjes te vaak gebruikt, loop je het risico dat het scherm op den duur minder goed reageert.

Verwijder altijd je telefoonhoesje (als je die gebruikt) voordat je het scherm gaat schoonmaken. En eigenlijk kan het hoesje zelf ook wel een goede poetsbeurt gebruiken. Vuil kan zich namelijk ophopen onder de randen van het hoesje.

Gaten en hoeken

Ook de gaten in je telefoon verdienen wat liefde, zoals de oplaad- of koptelefooningang. Daar kunnen zich allerlei stofjes of kruimels in verzamelen. Met een paar keer krachtig blazen heb je het ergste er al uit. Anders kan een busje perslucht uitkomst bieden, die zijn voor een paar euro verkrijgbaar.

Je kunt ook zelf een soort tandenborstel voor je telefoon maken door een paperclip recht te buigen en daar een beetje plakband omheen te wikkelen, met de plakkerige kant naar buiten. Zo kun je de viezigheid uit de gaten vissen. Je moet dan wel erg voorzichtig te werk gaan om niets kapot te prikken.

De allerbeste tip voor een schone telefoon blijft: schone handen. Je telefoon wordt vies omdat je er met je vingers aan zit. Tijdens de coronacrisis hebben we allemaal geleerd om vaak onze handen te wassen, en daar hebben onze telefoons ook profijt van. Dus blijf vooral poetsen en houd die bacteriën van je scherm af.

In de rubriek Lifehack geeft NU.nl elke week tips om je digitale leven iets makkelijker te maken.