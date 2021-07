Het algoritme van YouTube blijft video's aanraden die tegen zijn eigen richtlijnen ingaan, schrijft de Mozilla Foundation op basis van eigen onderzoek onder 37.000 YouTube-gebruikers. Ongeveer 12 procent van de 3.362 onderzochte video's overtreedt de regels, door bijvoorbeeld extreem geweld of andere expliciete inhoud te laten zien.

Voor het onderzoek heeft het bedrijf de browserextensie RegretsReporter gebruikt, die in september 2020 is gelanceerd. Hiermee kunnen Firefox- en Chrome-gebruikers een YouTube-video rapporteren wanneer ze er spijt van hebben dat ze die hebben bekeken. De gebruiker laat in een formulier weten om welke video het gaat en door welke suggesties hij bij de video is beland.

Er werd melding gemaakt van verschillende soorten filmpjes: van politieke desinformatie tot ongepaste tekenfilmpjes die kinderen per ongeluk hadden gezien.

Aangeraden video's werden ongeveer 40 procent vaker gerapporteerd door RegretsReporter-gebruikers dan gezochte video's. Bij 43 procent van die aangeraden 'spijtvideo's' had de inhoud niets te maken met de interesses van de gebruiker.

Mozilla houdt de definitie van de term 'spijt' opzettelijk vaag, omdat de normen en waarden per gebruiker verschillen. Toch concludeerde het bedrijf dat een tiende van de gerapporteerde video's schadelijke inhoud bevat en YouTubes regels overtreedt. Maar liefst tweehonderd van deze video's werden pas door YouTube verwijderd nadat ze gezamenlijk 160 miljoen views hadden bereikt.

"YouTube moet toegeven dat zijn algoritme schadelijk is en mensen verkeerd voorlicht", zegt Brandi Geurkink, manager bij Mozilla. Het bedrijf raadt YouTube aan om transparant te zijn over de technische details van zijn algoritme. Daarnaast stelt Mozilla voor om YouTube-gebruikers te laten kiezen of zij wel of geen videosuggesties willen op basis van hun interesses.

YouTube zegt tegen nieuwszender NBC dat het genoeg stappen zet om zijn algoritme te verbeteren. "We hebben in het afgelopen jaar meer dan dertig verschillende wijzigingen doorgevoerd om de aanbevelingen van schadelijke inhoud te beperken."