Ongeveer 36 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege Google, schrijft USA Today donderdag. Ze beschuldigen Google van oneerlijke concurrentie en het in stand houden van zijn monopoliepositie, vooral via zijn Play Store-appwinkel.

In de aanklacht staat dat Google een monopolie op de appmarkt heeft met zijn besturingssysteem Android. Google zou de Play Store de voorkeur geven boven andere appwinkels. Hierdoor onthoudt de techgigant Android-gebruikers van keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen, beweren de officieren van justitie.

Ook zijn de aanklagers niet te spreken over de vergoeding die Google vraagt aan appontwikkelaars. De officieren van justitie noemen de vergoeding "concurrentiebeperkend" en vinden dat die ontwikkelaars de keuze ontneemt om hun software elders aan te bieden.

Google verlaagde de vergoeding van 30 procent aan het begin van de maand naar 15 procent voor ontwikkelaars met minder dan 1 miljoen dollar aan inkomsten. Volgens Google komt 99 procent van de appontwikkelaars waarvan software in de Play Store wordt aangeboden in aanmerking voor de vergoeding.

Er is wel een voorwaarde: de apps moeten beschikbaar worden voor alle apparaten die Android ondersteunen, dus niet alleen voor smartphones. Anders blijft de vergoeding op 30 procent staan.

Google vindt dat er genoeg opties zijn

Google verweert zich woensdag in een blogpost. "Als je een app zoekt die je niet in Google Play kan vinden, dan kun je ervoor kiezen de app te downloaden in een concurrerende winkel, of rechtstreeks van de website van de ontwikkelaar. We leggen niet dezelfde beperkingen op als andere mobiele besturingssystemen", aldus Google.

De techreus is al het doelwit van een grote federale mededingingszaak, die in oktober 2020 werd ingediend. Hierin richt de Amerikaanse federale overheid zich op speciale overeenkomsten en andere praktijken die Google zou inzetten om zijn dominante marktpositie te behouden.

In december 2020 hebben meer dan veertig openbare aanklagers Google aangeklaagd, omdat het bedrijf zijn eigen producten en diensten een voorkeursbehandeling zou geven in de zoekresultaten.