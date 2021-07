Donald Trump wil een groepsgeding aanspannen tegen de topmannen van Facebook, Twitter en Google, respectievelijk Mark Zuckerberg, Jeff Dorsey en Sundar Pichai. Dat schrijft nieuwswebsite Axios. De oud-president van de Verenigde Staten is sinds dit jaar verbannen van de socialemediaplatforms.

Door middel van een groepsgeding kan Trump de drie topmannen aanklagen namens een grotere groep mensen, die volgens hem zijn gecensureerd door een "bevooroordeeld beleid".

In een persconferentie sprak Trump over een "prachtige" rechtszaak en een "cruciale" strijd. Hij zei dat zijn rechtszaak "een einde zal maken aan censuur".

Trump wordt gesteund door het America First Policy Institute, een non-profitorganisatie die zich richt op het voortzetten van zijn beleid. Voormalige Trump-functionarissen Linda McMahon en Brooke Rollins zijn onderdeel van de organisatie, met McMahon als CEO en Rollins als bestuursvoorzitter.

Facebook, Twitter en Google hebben nog niet gereageerd tegen Axios.

Trump doet een beroep op de vrijheid van meningsuiting, die wordt gegarandeerd door de Amerikaanse grondwet. Veel juridische deskundigen geven de rechtszaak weinig kans van slagen en stellen dat die voornamelijk dient als publiciteitsstunt voor politieke doeleinden.

Accounts van Trump geblokkeerd na bestorming Capitool

De accounts van Trump op Facebook en Twitter werden in januari van dit jaar geblokkeerd nadat een grote groep van zijn aanhangers het Capitool (het parlementsgebouw) in de Amerikaanse hoofdstad Washington had bestormd. Dat deden ze nadat Trump de presidentsverkiezingen had verloren.

Trump plaatste tijdens die bestorming twee berichten op Facebook die volgens het bedrijf opriepen tot "een gewelddadige opstand tegen een democratisch verkozen regering".

Facebook wilde Trumps account in eerste instantie voor onbepaalde tijd blokkeren. Dit kwam het bedrijf op zware kritiek te staan van gebruikers, maar ook van zijn onafhankelijke toezichtraad, de Facebook Oversight Board.

Die oordeelde uiteindelijk in mei dat Facebook in deze situatie het recht had Trump te blokkeren, maar dat een straf voor onbepaalde tijd te willekeurig was. Het socialemediaplatform koos er uiteindelijk voor om Trump twee jaar lang van Facebook te weren.