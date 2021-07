Hackers die aan de Russische regering worden gelieerd, hebben vorige week computersystemen van het Republikeins Nationaal Comité (RNC) in de Verenigde Staten aangevallen, meldt Bloomberg op basis van verschillende bronnen. De RNC ontkent dat hackers zijn binnengedrongen.

Het is niet bekend of de aanval geslaagd is en zo ja, tot welke gegevens de hackers toegang hebben gekregen. Een woordvoerder van de RNC zegt dat er geen indicatie is dat er RNC-informatie is gestolen.

De aanval zou zijn uitgevoerd door een hackergroep die bekendstaat als APT 29 of Cozy Bear. De groep werd eerder beschuldigd van aanvallen op het Democratisch Nationaal Comité in 2016 en de cyberaanval op SolarWinds, waarbij verschillende overheidsinstanties werden geïnfiltreerd.

Mogelijk is de aanval via IT-aanbieder Synnex uitgevoerd, nadat hackers toegang hadden gekregen tot systemen van dat bedrijf. "We hebben direct alle toegang van Synnex-accounts tot onze cloudomgeving geblokkeerd", zegt RNC-topman Richard Walters. "Ons team onderzoekt de zaak samen met Microsoft en verschillende autoriteiten."

In de Verenigde Staten kampen grote organisaties en bedrijven recent vaak met cyberaanvallen. Zo werden de afgelopen maanden het oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline en softwareleverancier Kaseya aangevallen. In beide gevallen leidde dat tot grote problemen bij klanten.