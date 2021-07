Het Amerikaanse ministerie van Defensie is gestopt met het 10 miljard dollar kostende JEDI-cloudcomputingproject, waarbij Microsoft werd aangewezen als de partij die clouddiensten van het ministerie van Defensie moet gaan verzorgen. Het Pentagon zal de opdracht opnieuw aanbesteden, waarbij het werk over meerdere bedrijven wordt verdeeld.

Vooralsnog zijn alleen Microsoft en Amazon in staat om aan de eisen van het Pentagon te voldoen, daarom kunnen alleen die twee bedrijven nu meedingen naar de opdracht. Andere partijen hebben zich nog te bewijzen. Microsoft en Amazon krijgen de deal overigens niet automatisch toegewezen. De bedrijven moeten met voorstellen komen over hoe ze aan de eisen van de overheid zullen voldoen.

Met het JEDI-contract werd verwacht dat het Pentagon grote stappen op het gebied van kunstmatige intelligentie zou zetten. Ook zou de cloud grote hoeveelheden geheime data beveiligen en informatie snel kunnen verspreiden onder militair personeel.

Het lucratieve contract, dat voor tien jaar zou gelden, werd door de Amerikaanse regering in 2019 aan Microsoft toegewezen. Dat gebeurde tot groot ongenoegen van concurrent Amazon, dat de beslissing aanvocht. Volgens Amazon lagen politieke spelletjes van de regering-Trump aan de basis van de beslissing om met Microsoft in zee te gaan.

Bekend is dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump geen fan is van toenmalig Amazon-baas Jeff Bezos. Trump had het Amazon-bod voor de opdracht eerder openlijk bespot en de gunning uitgesteld. Ook uitte Trump geregeld kritiek op Amazon.

Voor kenners gold de poging van Amazon om mee te dingen naar het JEDI-contract als bijzonder kansrijk, vooral omdat Amazon Web Services ook al geclassificeerde servers aan de CIA levert.

Microsoft noemt veiligheid van VS het belangrijkst

Microsoft zei in een reactie dat het de beslissing om het contract te laten vallen begreep en respecteerde, omdat het ministerie van Defensie een langdurige strijd in de rechtszaal te wachten zou staan. "De veiligheid van de Verenigde Staten is belangrijker dan welk contract dan ook", aldus het bedrijf. Amazon reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De toekomst van het JEDI-cloudprogramma kwam eerder dit jaar op losse schroeven te staan. Ambtenaren van Defensie zeiden eerder al dat ze het contract zouden verscheuren als daadwerkelijk zou blijken dat politieke inmenging van Trump de reden was dat Amazon in eerste instantie misgreep.