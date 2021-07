Mensen die recht hebben op een bewijs van hun coronavaccinatie kunnen die nog steeds niet in alle gevallen ophalen in de CoronaCheck-app. Het gaat met name fout bij mensen die één prik hebben gehad en eerder besmet zijn geweest, en in gevallen waarbij de tweede prik niet goed geregistreerd staat.

"Deze twee issues blijven we nu zien", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid dinsdag tegen NU.nl. "Het is goed om te weten dat we hard aan het werk zijn. Maar het blijkt nog best lastig om op te lossen."

Mensen die eerder een corona-infectie hebben doorgemaakt, hebben bij alle vaccins na één prik recht op een vaccinatiebewijs. Het ministerie acht deze groep na één dosis voldoende beschermd tegen het virus, ook al zijn normaal twee AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-prikken nodig.

Een week geleden werd een fout opgelost waarbij 170.000 mensen in die situatie toch geen vaccinatiebewijs konden maken. Maar al snel bleek dat er nog steeds mensen zijn die na één prik en een eerdere besmetting geen bewijs kunnen ophalen.

Daarnaast komt het ook veel voor dat mensen twee prikken hebben gehad, maar dit verkeerd geregistreerd staat. "In de systemen staan beide prikken dan op dezelfde datum", aldus de woordvoerder. Op papier ben je dan nog niet volledig gevaccineerd.

Onduidelijk wanneer problemen zijn verholpen

De kwestie moet in de bronsystemen worden aangepast. Het ministerie kijkt daarbij ook of het mogelijk is om het probleem met één grote klap voor veel mensen tegelijk te verhelpen.

Op welke termijn beide hardnekkige problemen zijn opgelost, kon de woordvoerder echter niet zeggen. "We zijn letterlijk dag en nacht bezig om dit op te lossen", verzekert zij.

Binnenkort pas twee weken na laatste prik volledig gevaccineerd

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde dinsdag aan dat het moment dat je als volledig gevaccineerd geldt, gaat veranderen. Binnenkort is dat punt twee weken na de laatste prik. Nu is dat nog direct na de laatste prik.

De wijziging volgt op kritiek van deskundigen. Experts uitten tegen NU.nl hun zorgen dat mensen bij volledige vaccinatie direct het uitgaansleven in konden duiken, terwijl het nog even duurt voordat het vaccin een zo goed mogelijke bescherming biedt.

Het is onduidelijk wanneer de aanpassing precies in CoronaCheck wordt doorgevoerd.