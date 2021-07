Het is op 6 juli precies vijf jaar geleden dat Pokémon GO uitkwam voor Android en iOS. App-ontwikkelaar Niantic heeft via de app ongeveer 5 miljard dollar (ruim 4 miljard euro) aan omzet verdiend, schrijven analisten van SensorTower dinsdag.

De omzet is afkomstig van in-appaankopen van spelers. Het spel is verder gratis, maar spelers hebben de optie om speciale items te kopen. Deze kunnen bijvoorbeeld meer Pokémon laten verschijnen op de kaart.

SensorTower schrijft dat Pokémon GO in het eerste half jaar van 2021 omgerekend 641 miljoen dollar opleverde voor Niantic. De appontwikkelaar verdient naar schatting 1 miljard dollar per jaar aan het spel.

De Verenigde Staten leverden de meeste inkomsten op voor Pokémon GO, ongeveer 1,9 miljard dollar. Dat is ongeveer 36 procent van het totale aantal bestedingen van spelers. Japan staat op de tweede plaats met 32 procent en Duitsland bezet de derde plaats met 5,4 procent.

De meeste aankopen vinden plaats via Google Play, namelijk 53 procent. Via de App Store van Apple is dat ongeveer 47 procent.

Sinds de lancering van de app is Pokémon GO ongeveer 632 miljoen keer gedownload. De VS heeft de meeste downloads, namelijk 115 miljoen. Brazilië staat op de tweede plaats en India op de derde.