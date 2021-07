Nintendo heeft dinsdag een nieuwe versie van de Switch onthuld, de Nintendo Switch OLED. Deze krijgt een oledscherm van 7 inch groot, wat bijdraagt aan een betere beeld- en kleurkwaliteit. De console komt op 8 oktober uit en gaat ongeveer 350 dollar (omgerekend 296 euro) kosten.

Het oledscherm krijgt een resolutie van 1.280 bij 720 pixels, net als bij de vorige Switch-modellen.

Naast een beter scherm krijgt de Nintendo Switch OLED ook een betere geluidskwaliteit. Ook krijgt de console een standaard, die naar wens kan worden aangepast. De spelcomputer krijgt een opslagruimte van 64 GB. De huidige versie biedt 32 GB aan opslagruimte.

Het dockingstation bevat een ingebouwde LAN-poort, zodat de gedockte Switch via een kabel aan de router kan worden aangesloten. Bij het huidige model ontbreekt dit.

De Switch OLED verschijnt in twee kleuren, wit en zwart. Bij de zwarte versie worden rode en blauwe Joy-Con-controllers geleverd. De witte console krijgt witte controllers meegeleverd.

Er gingen al langer geruchten rond over een nieuwe Switch met een beter scherm. In mei berichtte Bloomberg dat Nintendo deze in het najaar zou uitbrengen, wat nu blijkt te kloppen. Of de Switch OLED ook betere hardware bevat, zoals een krachtigere chip, is nog niet duidelijk.