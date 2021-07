De Ear 1-oordoppen van techbedrijf Nothing krijgen actieve ruisonderdrukking. De draadloze oordopjes zijn het eerste product van het bedrijf, dat is opgericht door voormalig OnePlus-topman Carl Pei. Op de Europese markt krijgen de oortjes een adviesprijs van 99 euro, schrijft TechCrunch. Andere details worden op 27 juli bekendgemaakt.

Pei hoopt dat de oortjes kunnen concurreren met de AirPods Pro van Apple, die ook actieve ruisonderdrukking bevatten, zo zegt hij tegen TechCrunch.

Bij actieve ruisonderdrukking pikt een microfoon in de oortjes ongewenst geluid op, waarna dat geluid wordt geanalyseerd. Vervolgens produceert de headset een antigeluid dat hetzelfde geluid is als de ruis. Hierdoor heffen de geluiden elkaar op.

Nothing wil de oortjes voornamelijk online verkopen, zodat het kosten kan besparen. De Ear 1-doppen komen in dezelfde prijsklasse terecht als de Samsung Galaxy Buds en de Google Pixel Buds A.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Ear 1-oortjes in juni uit zouden komen. De datum werd uiteindelijk verzet omdat er meer tijd nodig was voor het ontwerp van de behuizing. Pei verklaart dat het moeilijk was om een transparante behuizing van hoge kwaliteit te maken voor draadloze oortjes.