Luchtvaartmaatschappij British Airways heeft volgens Bloomberg een schikking getroffen in een zogeheten classactionzaak, een pro­ces dat ge­voerd wordt na­mens een groep gedupeerden. De zaak draaide om een groot datalek bij British Airways in 2018, waarbij gegevens van 420.000 mensen op straat belandden.

Het is niet bekend voor welk bedrag de luchtvaartmaatschappij heeft geschikt en wat het de slachtoffers oplevert. Bij het incident in 2018 lekten gegevens van 420.000 klanten en medewerkers. Onder meer creditcardgegevens, inloggegevens, namen en adressen werden gelekt. In de overeenkomst die British Airways met het advocatenkantoor PGMBM trof, staat overigens geen erkenning van aansprakelijkheid door de maatschappij.

British Airways zegt blij te zijn dat de zaak met deze schikking is afgerond. Harris Pogust, voorzitter van PGMBM, schrijft aan Bloomberg dat de snelheid waarmee deze schikking is getroffen "aantoont hoe serieus het rechtssysteem met omvangrijke gegevensincidenten omgaat".

In oktober vorig jaar kreeg British Airways een boete van 20 miljoen pond opgelegd door de privacyautoriteit ICO in het Verenigd Koninkrijk. De autoriteit deelde de boete uit omdat het bedrijf de gegevens van zijn klanten onvoldoende had beschermd tegen digitale aanvallen.

Aanvankelijk wilde de ICO een boete van 183 miljoen pond opleggen, maar de economische impact van de coronacrisis zorgde er mede voor dat het bedrag lager uitviel.