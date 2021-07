De Indiase overheid houdt Twitter voortaan aansprakelijk voor inhoud die zijn gebruikers delen, schrijft TechCrunch dinsdag. De reden achter het intrekken van de immuniteit is dat Twitter niet voldoet aan de nieuwe internetwetten van India.

De Indiase overheid maakte de intrekking van Twitters immuniteit maandag bekend. Er circuleerden al langer geruchten dat Twitter op het punt stond om aansprakelijk te worden gesteld voor de inhoud op zijn platform. In juni zou het socialemedianetwerk een laatste waarschuwing hebben gekregen vanuit New Delhi.

Twitter heeft nog niet op de maatregel gereageerd.

Met het wegvallen van de aansprakelijkheidsbescherming kunnen leidinggevenden van Twitter in India worden aangeklaagd voor inhoud op het platform die als "aanstootgevend" wordt beschouwd. De Indiase politie heeft inmiddels minstens vijf zaken tegen het bedrijf of zijn functionarissen in het land aangespannen.

De spanningen tussen het socialemediaplatform en de Indiase overheid lopen al langer op. Het Indiase kantoor van Twitter werd op 25 mei bezocht door de politie, nadat een tweet van de woordvoerder van een politieke partij als 'gemanipuleerde media' was gelabeld.

De nieuwe internetwet werd in februari voorgesteld en ging op 26 mei in. Er is veel verzet tegen de wet, die volgens critici de vrijheid van meningsuiting in India kan inperken. WhatsApp verzet zich tegen de wet en heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Indiase overheid. Andere techbedrijven, zoals Google, zouden inmiddels aan de eisen voldoen.