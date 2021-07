De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een aantal websites die mensen beloven om hen via een betaalde account aan een huurwoning te helpen, maar waar een deel van het aanbod uiteindelijk niet blijkt te bestaan. De consumentenwaakhond kreeg daar al veel klachten over.

Het gaat om websites waarbij een groot aanbod aan huurwoningen wordt getoond waarop gebruikers met een betaald account kunnen reageren. Als dat account eenmaal is aangemaakt, blijkt een deel van de woningen niet meer beschikbaar of zelfs niet te bestaan. Ook contact opnemen met een huurmakelaar lijkt niet altijd te lukken.

Welke sites de ACM specifiek onderzoekt, wil de organisatie pas zeggen wanneer de onderzoeksresultaten later dit jaar bekend zijn. De waakhond stipt wel aan dat het vooral gaat om sites die aanbod van derden verzamelen en niet zelf bemiddelen.

"Bedrijven die online diensten aanbieden, moeten consumenten duidelijk informeren over hun aanbod", zegt de ACM. "Consumenten die een betaald abonnement afsluiten op zo’n website moeten vooraf informatie krijgen over hoe het getoonde woningaanbod tot stand komt en of er rechtstreeks contact mogelijk is met de verhuurmakelaar. De ACM vermoedt dat niet alle websites consumenten hierover goed en duidelijk informeren."

De organisatie heeft ook informatie gedeeld met het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) omdat er in sommige gevallen sprake kan zijn van oplichting. Het meldpunt is eveneens een onderzoek gestart.