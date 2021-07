Er zijn wereldwijd naar schatting tussen de achthonderd en vijftienhonderd bedrijven slachtoffer geworden van de hack op softwareleverancier Kaseya die afgelopen vrijdag plaatsvond. Dat zegt directeur Fred Voccola tegen persbureau Reuters.

Een precies aantal is volgens Voccola lastig te noemen, doordat vooral klanten van bedrijven die klant zijn bij Kaseya werden getroffen. Kaseya levert softwarepakketten aan bedrijven, waarmee zij op afstand computersystemen van hun klanten kunnen onderhouden en beheren. De cyberaanval zorgde ervoor dat bestanden en systemen van Kaseya-klanten werden versleuteld.

De Russische hackergroep REvil eiste de cyberaanval op en vraagt 70 miljoen dollar (59 miljoen euro) in ruil voor het vrijgeven van alle data van getroffen bedrijven. Een afgevaardigde van de hackers zegt tegen Reuters "altijd bereid te zijn om te onderhandelen".

Voccola zegt echter niet of er met de hackers gesproken wordt. "Ik geef geen commentaar op alles wat te maken heeft met onderhandelen met terroristen." Duidelijk is dat Voccola onder meer met het Witte Huis en de FBI heeft gesproken, al is niet bekend wat autoriteiten hem vertelden over onderhandelingen of betalingen.

Uit onderzoek van het bedrijf blijkt dat de hackers niet kunnen meekijken in de computersystemen van Kaseya. "We denken dat ze niet actief in ons netwerk zitten", zegt Voccola.

In Zweden moest supermarktketen Coop zaterdag bijna al zijn achthonderd winkels tijdelijk sluiten, omdat kassa's vanwege de hack niet meer werkten. Ook in Nederland werden bedrijven getroffen.