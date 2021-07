De Marshelikopter Ingenuity heeft zijn negende vlucht zonder problemen afgerond, maakt ruimteorganisatie NASA bekend op Twitter. NASA sprak vooraf van de "zenuwslopendste vliegtocht sinds de eerste vlucht op Mars" van de helikopter.

De negende vlucht was de langste tot nu toe en voerde over "onvriendelijk terrein". Ingenuity vloog 166,4 seconden lang met een snelheid van 5 meter per seconde, terwijl hij kleurenfoto's maakte van het Marsoppervlak dat onder hem voorbij ging.

Het gebied waar de helikopter overheen vloog, wordt Séítah genoemd. Er liggen zanderige hobbels die lastig te betreden zijn voor voertuigen op wielen. Door het gebied door de lucht af te snijden, blijft Ingenuity voor op NASA's Marsrover Perseverance, die eromheen moet.

Het navigatiesysteem van de Marshelikopter werd met deze vlucht op de proef gesteld. Het systeem was aanvankelijk ontworpen voor vlakke ondergronden. Dit keer moest Ingenuity inzicht krijgen in "hoge hellingen en golvingen" om daarna veilig te landen. Het team van NASA was bezorgd dat het apparaatje in verraderlijk gebied terecht zou komen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Ingenuity heeft al een aantal uitdagingen op Mars overwonnen. Zo kwam hij vanwege een softwarefout bijna niet meer van de grond en wist hij bij een latere vlucht veilig te landen na problemen in de lucht.

Toen de helikopter eerder dit jaar samen met Perseverance op Mars landde, was de verwachting dat zijn vluchten begin mei zouden stoppen, naar de resultaten waren zo veelbelovend dat hij nog steeds vliegt. "We verwachten wel dat er een einde aan komt", zei projectmanager MiMi Aung eerder. "Het blijft een verrassing hoelang de onderdelen blijven werken."

De focus van NASA ligt inmiddels op de Marsrover Perseverance. Die doet op Mars onder meer onderzoek naar sporen van leven.