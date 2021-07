Apple heeft updates geblokkeerd van meerdere apps die de trackingsoftware CAID ondersteunen, schrijft The Financial Times maandag. De software is een Chinees alternatief voor Apples eigen trackingsoftware IDFA en is een samenwerkingsproduct van de Chinese overheid, Tencent en ByteDance, het moederbedrijf van TikTok.

Omdat het traceren van gebruikersgedrag via apps sinds april alleen nog met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker mag gebeuren, overtreden de apps die CAID ondersteunen Apples regels.

Volgens The Financial Times zei de Chinese adverteerdersautoriteit eerder dat de software aan de regels van de Amerikaanse techgigant voldoet. Het is nog niet duidelijk of de Chinese overheid iets gaat doen tegen Apples blokkade van CAID. Ook hebben de makers van de apps in kwestie niet gereageerd op het blokkeren van de updates.