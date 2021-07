KPN schakelt zijn 3G-netwerk in april 2022 uit, zo heeft het telecombedrijf vrijdag gemeld. Het 2G-netwerk van KPN blijft langer in de lucht, ten minste tot april 2025. De netwerken worden uitgeschakeld vanwege de uitbreiding van het 5G-netwerk en het verbeteren van het huidige 4G-netwerk.

Volgens het bedrijf maken steeds minder mensen gebruik van het 3G-netwerk, dat in 2003 in gebruik werd genomen. Dit komt doordat er steeds minder actieve 3G-toestellen zijn.

Klanten die tegen april 2022 niet zijn overgestapt op 4G- of 5G-toestellen vallen automatisch terug op het 2G-netwerk. Dat netwerk wordt voorzien van verbeterde audiokwaliteit voor spraak.

Hoewel het ouder is dan 3G, wordt het 2G-netwerk van KPN nog veel gebruikt voor spraakverbindingen en apparaten, zoals slimme meters. Om dezelfde reden houdt T-Mobile tot juni 2023 zijn 2G-netwerk voor het internet of things in de lucht, ook al heeft het geen mobiel 2G-netwerk meer.