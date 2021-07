Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaat samenwerken met internetveiligheidswebsite Have I Been Pwned? (HIBP). Dit heeft HIBP-oprichter Troy Hunt maandag bekendgemaakt. Als onderdeel van de samenwerking krijgt het cybersecurityteam van de overheid toegang tot alle databases van HIBP.

Via HIBP kan je uitzoeken of je persoonlijke gegevens online zijn uitgelekt. Bezoekers van de website kunnen een e-mailadres invoeren, waarna ze een lijst te zien krijgen van alle bekende datalekken die aan dat e-mailadres gekoppeld zijn. De website geeft ook details over elk datalek, zoals de achtergrond van het lek en welke specifieke soorten gegevens het lek bevatte.

Het NCSC kan via de databases van HIBP op grote schaal achterhalen of er gegevens van ambtenaren of politici zijn gelekt. Op die manier kunnen de getroffenen op tijd worden gewaarschuwd. Het team betaalt niet voor toegang tot de databases, schrijft Hunt.