De hackers die vermoedelijk achter de omvangrijke cyberaanval van afgelopen weekend zitten, hebben een losgeldbedrag van 70 miljoen dollar (omgerekend 59 miljoen euro) in bitcoin geëist om de data van alle gedupeerde bedrijven in een keer vrij te geven.

Dat schrijven de hackers op hun site Happy Blog. De site is toegankelijk via het darkweb, het afgeschermde deel van het internet.

Afgelopen weekend vond een grote cyberaanval plaats, die op de Amerikaanse softwareleverancier Kaseya werd uitgevoerd. Kaseya beheert veel ICT-systemen, waardoor wereldwijd naar verluidt duizenden organisaties zijn getroffen, ook in Nederland. In Zweden moest supermarktketen Coop zaterdag bijna al zijn achthonderd winkels in het land tijdelijk sluiten, omdat de hack de kassa's lam had gelegd.

REvil, een aan Rusland gelinkte hackersgroep, heeft de aanval opgeëist. "Voor iedereen die wil onderhandelen over een universele decoderingssleutel: onze prijs is 70 miljoen dollar in bitcoin", schrijft de groep. "Daarna zullen we een sleutel online zetten waarmee alle bestanden van de slachtoffers weer toegankelijk worden, zodat alles binnen een uur weer hersteld is."

De gijzelsoftware werd verspreid via zogeheten VSA-software van Kaseya. VSA wordt veel gebruikt door IT-dienstverleners, die de software gebruiken om systemen van hun klanten op afstand te onderhouden en te beheren. Hierdoor hadden de hackers een gigantisch bereik.