Margrethe Verstager, de Eurocommissaris voor Mededinging, waarschuwt dat Apple terughoudend moet zijn met de inzet van zijn privacy- en veiligheidsmaatregelen als concurrentiemiddel, schrijft persbureau Reuters vrijdag. Volgens haar gebruikt de techgigant zijn regels om het downloaden van software van buiten de App Store tegen te houden en concurrenten buiten te sluiten.

Vestager, die ook uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie is, diende vorig jaar een voorstel in onder de naam Digital Markets Act (DMA). Als het voorstel wet wordt, dan moet het voor iOS-gebruikers mogelijk zijn om apps van buiten de App Store te downloaden. Dit wordt ook wel side-loading genoemd.

"Privacy en veiligheid zijn voor iedereen van het grootste belang. Ik denk niet dat de privacy of veiligheid van gebruikers op het spel staat wanneer zij een andere appwinkel gebruiken", zei de Deense politica tegen Reuters.

Apple is fel tegen het wetsvoorstel van de Eurocommissaris. Tijdens een videoconferentie in juni zei Apple-topman Tim Cook dat delen van het wetsvoorstel "niet in het belang van de gebruiker" zijn. Het toestaan van side-loading zou volgens de topman de privacy en veiligheid van de gebruikers schaden, schrijft CNBC. Het zou onder andere leiden tot een toename van malware op Apple-apparaten.

Verstager benadrukt dat ze de zorgen van Cook deelt. Daarnaast zegt ze open te staan voor wijzigingen in haar voorstel, dat input van de EU-lidstaten en wetgevers nodig heeft voordat het kan worden aangenomen. "Ik denk dat het mogelijk is om samen oplossingen te vinden", aldus de Eurocommissaris.