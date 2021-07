Er is veel belangstelling voor Testen voor Toegang, zegt Stichting Open Nederland zaterdag tegen NU.nl. Deze week zijn er dagelijks tienduizenden aanmeldingen binnengekomen.

"Op zaterdagochtend zijn er rond de 100.000 afspraken gemaakt bij Testen voor Toegang. De dagen ervoor waren er ook al tienduizenden aanmeldingen, met op vrijdag ongeveer 186.000 aanmeldingen", zegt een woordvoerder.

De grote belangstelling leidde op vrijdag tot lange rijen bij een aantal Testen tot Toegang-locaties, waaronder in de regio's Amsterdam en Breda. De oorzaak daarvan was "onverwacht personeelstekort". Er was geen sprake van problemen met het computersysteem.

Vorige week probeerde iemand in te breken in het systeem van Testen voor Toegang. Dit leidde tot technische problemen en lange wachttijden. Volgens Stichting Open Nederland wijst niets erop dat de hackers daadwerkelijk in het systeem hebben kunnen doordringen.

Een woordvoerder van de stichting kan nog weinig zeggen over hoe de aanval is uitgevoerd en waar de dader op uit was. De stichting heeft woensdag bekendgemaakt dat ze aangifte gaat doen.

Via Testen voor Toegang kunnen mensen zich gratis laten testen op corona voordat ze naar een evenement gaan. De test moet binnen veertig uur voor het evenement plaatsvinden. Testen voor Toegang is vooral bedoeld voor mensen die nog geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of geldig digitaal reiscertificaat (DCC) hebben.

Correctie: In het originele bericht stond dat Stichting Open Nederland bekendmaakte dat ze aangifte gaat doen van de hackpoging. Dit was echter al bekend. Het bericht is daarom aangepast.