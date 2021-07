De storing bij de CoronaCheck-app is verholpen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Gegevens uit de GGD-systemen kwamen niet goed aan in de app, waardoor de testresultaten van mensen die naar het buitenland willen reizen niet altijd zichtbaar waren in de app.

Mensen kunnen sinds woensdag bij de GGD een afspraak maken om voor bijvoorbeeld een vakantie een test te ondergaan. Met de GGD-test kunnen mensen in andere landen van de Europese Unie aantonen dat zij recent een negatieve PCR-test hebben ondergaan.

"Voor mensen die net getest zijn, kan het zijn dat het nog even duurt voordat de testresultaten zichtbaar zijn in de app", laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten aan NU.nl. Dit zou vanzelf goed moeten komen.

De GGD's streven ernaar om de testuitslag binnen 26 uur aan de geteste persoon door te geven. Daarna kan het normaal gesproken nog eens vier uur duren voordat die zichtbaar is in CoronaCheck. De GGD biedt geen antigeentest (sneltest) aan.

Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR liet eerder weten dat het probleem bij vierhonderd tot dan toe geteste mensen speelde. Op Schiphol konden zij tussen aankomsthal 3 en 4 bij een balie van de GGD met spoed een papieren testbewijs krijgen.