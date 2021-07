Mensen die in het bezit zijn van een PlayStation Portable kunnen toch online games blijven kopen voor de console. Dat is nog mogelijk via de PlayStation Store voor de PlayStation 3 en de PlayStation Vita, verduidelijkt Sony.

Sony kondigde eind maart aan de deuren van de PlayStation Store op de PlayStation 3, PlayStation Portable en PlayStation Vita te sluiten. Een maand later besloot het bedrijf dit besluit deels terug te draaien na kritiek van gamers die lieten weten dat ze klassieke games wilden blijven kopen. Sony liet weten de online winkels van de PlayStation 3 en PlayStation Vita toch open te houden.

De PlayStation Store voor de PlayStation Portable sluit wel zoals gepland vrijdag zijn deuren. Het leek voor bezitters niet meer mogelijk om online games voor de console aan te schaffen, maar dat blijkt niet te kloppen. Spellen voor de PlayStation Portable kunnen vooralsnog gekocht worden via de online winkels van de PlayStation 3 en PlayStation Vita.

De PlayStation 3 verscheen eind 2006. In totaal werden er 87 miljoen exemplaren van verkocht. Van de PlayStation Portable uit 2004 gingen ruim 80 miljoen exemplaren over de toonbank. De PlayStation Vita, die in 2011 verscheen, deed het een stuk minder goed. Daarvan verkocht Sony er zo'n tien miljoen.