De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat de Europese Unie aanvullende regels opstelt voor smartphonemakers die het onmogelijk maken om mobiel te betalen buiten hun eigen betaalapp om. Dat maakt de toezichthouder vrijdag bekend.

Sommige smartphones laten andere apps niet toe tot de zogenoemde near field communication-chip (NFC-chip). Die chip maakt het mogelijk om met je mobiele telefoon te betalen. Onder andere Apple geeft zijn NFC-chip niet vrij voor banken of andere financiële diensten buiten Apple Pay.

De ACM signaleerde vorig jaar dat dit mogelijk innovatie in de weg zit en startte een onderzoek. Daaruit blijkt dat toegang tot NFC-technologie voor marktpartijen, zoals banken, een belangrijke voorwaarde is om te investeren in de ontwikkeling van eigen betaalapps.

"Omdat zij geen toegang krijgen, zijn zij niet begonnen of met gestopt met het maken van eigen betaalapps. Hierdoor hebben consumenten en winkeliers minder keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden", schrijft de toezichthouder.

Volgens de ACM zijn de huidige Europese regels niet geschikt om toegang tot de chips af te dwingen. De regels zouden daarom moeten worden aangepast, vindt de toezichthouder.