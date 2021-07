Een negatieve testuitslag van een test bij de GGD voor een reis naar het buitenland komt niet in alle gevallen aan in de CoronaCheck-app. Met de GGD-test kunnen mensen in andere landen van de Europese Unie aantonen dat zij recent een negatieve PCR-test hebben ondergaan.

Mensen kunnen sinds woensdag bij de GGD een afspraak maken om voor bijvoorbeeld een vakantie een test te ondergaan. De gezondheidsdiensten ondersteunen het gratis testprogramma van de overheid. Veel commerciële testaanbieders zijn nog niet aangesloten.

De GGD's streven ernaar om de testuitslag binnen 26 uur aan de geteste persoon door te geven. Daarna kan het normaal gesproken nog eens vier uur duren voordat die zichtbaar is in CoronaCheck. De GGD biedt geen antigeentest (sneltest) aan.

Normaal gesproken moeten mensen dus rekening houden met dertig uur na de afname van de test, maar door problemen is de uitslag "niet in alle gevallen" in de app op te halen. "Het lijkt erop dat het probleem zit in de aanlevering van de gegevens uit de GGD-systemen aan CoronaCheck", licht een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid toe.

Wie bij de GGD een test ondergaat, krijgt de uitslag ook per e-mail. Ook deze kun je over de grens laten zien om aan te tonen dat je een recente negatieve testuitslag hebt, laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. Dat kan ook digitaal, bijvoorbeeld door de uitslag op je smartphone te laten zien.

Op Schiphol heeft de GGD tussen aankomsthal 3 en 4 een balie waar mensen met spoed een papieren testbewijs kunnen krijgen, laat een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR weten. Ze meldt dat het probleem bij vierhonderd tot nu toe geteste mensen speelt.

De woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid kon niet precies zeggen wanneer het probleem verholpen is, maar verwacht dat het niet al te lang zal duren.

Aanvulling: De informatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en over de GGD-balie op Schiphol is ongeveer twee uur na publicatie aan dit artikel toegevoegd.