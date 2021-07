Facebook is in de Verenigde Staten begonnen met een kleinschalige test, waarbij gebruikers via een melding worden gevraagd of ze bezorgd zijn dat vrienden of kennissen op het netwerk extremisten worden. Dat bevestigt Facebook aan CNET.

"Ben je bezorgd dat iemand die je kent een extremist wordt?", staat in de melding. "We vinden het belangrijk extremisme op Facebook te voorkomen. Anderen in jouw situatie hebben vertrouwelijke steun gekregen." In het bericht wordt met links doorverwezen naar pagina's die hulp kunnen bieden in de situatie.

Als onderdeel van de test gaat Facebook het ook melden als gebruikers in aanraking zijn gekomen met extremistische berichten. Facebook zegt samen te werken met verschillende organisaties en experts om extremisme van het platform te weren. Het is niet bekend of de test uiteindelijk ook in Nederland zal worden uitgevoerd.

Volgens Facebook ligt deze proef in lijn met het Redirect Initiative van het bedrijf, waarmee "gewelddadig extremisme en gevaarlijke organisaties" in verschillende landen worden bestreden.

Facebook probeert al jaren op te treden tegen extremisme op het netwerk. Zo worden extremistische video's verwijderd en extremistische groepen geblokkeerd. Volgens Europese richtlijnen moeten bedrijven als Google en Facebook dit soort content binnen een half uur offline kunnen halen.