Provider VodafoneZiggo hoeft definitief geen gegevens van klanten aan Dutch FilmWorks te overhandigen, zo luidt het oordeel van de Hoge Raad. De filmdistributeur eist al jaren de namen, adressen en woonplaatsen van mensen die de film The Hitman's Bodyguard illegaal hadden gedownload, maar VodafoneZiggo weigerde die gegevens af te staan.

De zaak liep sinds 2017, toen Dutch FilmWorks bekendmaakte enkele honderden illegale downloaders per brief te willen benaderen met een schikkingsvoorstel van 150 euro. Daarvoor had de distributeur adressen van betreffende klanten nodig. VodafoneZiggo zou die gegevens kunnen verstrekken op basis van IP-adressen die Dutch FilmWorks had verzameld.

Een gerechtshof bepaalde in november 2019 al dat VodafoneZiggo de data niet hoefde af te staan, omdat Dutch FilmWorks te onduidelijk was over wat het bedrijf met de gegevens van plan was en hoe het tot een bedrag van 150 euro was gekomen. Daarom woog de bescherming van de privacy van Ziggo-klanten zwaarder dan het belang van Dutch FilmWorks om zijn filmrechten te beschermen.

In december van 2019 tekende de distributeur beroep aan bij de Hoge Raad. Maar de raad blijft bij het besluit van de rechtbank. Volgens de Hoge Raad kunnen de klachten van Dutch FilmWorks "niet leiden tot vernietiging van dat arrest". De raad hoeft daar wettelijk verder geen uitleg over te geven.