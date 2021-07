De populaire videodienst TikTok gaat video's toestaan die maximaal drie minuten kunnen duren. Voorheen lag de limiet op een minuut, maar TikTok zegt videomakers meer vrijheid te willen geven om verhalen te kunnen vertellen.

Het verlengen van de speelduur moet ook het aantal filmpjes dat in meerdere stukken is opgedeeld verminderen, schrijft TikTok op zijn website. "Hoewel makers creatief met de limiet omspringen, horen we vaak dat ze meer tijd kunnen gebruiken om betere uitleg te geven bij kookvideo's, make-upfilmpjes of om grappige sketches te maken."

De nieuwe functie wordt in de komende weken uitgerold onder alle TikTok-gebruikers. Mensen die ervan gebruik kunnen maken, krijgen daar een melding van in de app.

TikTok heeft video's van drie minuten sinds december vorig jaar getest. Ze waren sindsdien slechts voor een beperkt aantal mensen bruikbaar.

De videodienst maakt niet duidelijk hoe het verlengen van de filmpjes TikTok zal veranderen. Mogelijk hoopt TikTok dat mensen de app na openen langer zullen gebruiken.