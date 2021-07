Wat is de beste 60-65 inchtelevisie? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Televisies van 60-65 inch worden in Nederland steeds populairder. De allerbeste tv’s in dit formaat zijn niet bepaald goedkoop. Maar er zijn ook goedkopere modellen op de markt, die goed zijn. Staat je bank verder dan 3 à 4 meter van je tv vandaan? Dan is dit formaat een goede keuze.

De Consumentenbond test televisies op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 168 televisies tussen de 32 inch en 65 inch getest die op dit moment verkrijgbaar zijn.

Van de 46 geteste modellen binnen de categorie 60-65 inch komt een tv van LG als Beste uit de Test. En ook de Beste Koop gaat naar een model van LG.

Beste uit de Test: LG OLED65G1RLA

Deze tv uit 2021 heeft een 4K oledscherm van 65 inch. En de beeldkwaliteit van deze LG is uitstekend. Het beeld is scherp en helder en de kleurweergave en het contrast zijn mooi in balans.

Vooral als je films of series kijkt in 4K met HDR (high dynamic range) laat de tv zich van zijn beste kant zien. Zo heeft hij geen enkele moeite met het tegelijk tonen van diepdonker zwart en zeer heldere zonnestralen.

Ook de kijkhoek van de tv is goed. Het contrast en de kleuren veranderen weinig naarmate je meer van de zijkant naar het scherm kijkt.

Het geluid uit de tv klinkt helder, prettig en rijk. De hoge, midden- en lage tonen zijn goed in balans. Je kunt een koptelefoon aansluiten met een kabel of via bluetooth. Het geluid van de tv kun je tegelijk met de koptelefoon laten lopen. Als je de koptelefoon aansluit met een kabel kun je het volume van de tv en de koptelefoon apart regelen.

Het gebruiksgemak is ook prima. Installeren is niet moeilijk en bedienen werkt eenvoudig. De tv beschikt over alle bekende apps en ondersteunt wifi, ook via 5 GHz. Hij heeft vier hdmi-aansluitingen en drie usb-poorten.

Een nadeel is het gewicht. De tv weegt zo'n 29 kilo. Je kunt hem het beste met twee personen uit de doos te halen en op zijn plaats zetten.

Beste Koop: LG 65UN74006LB

Geef je liever wat minder uit, dan is deze tv een uitstekend alternatief. Hij is een flink stuk goedkoper dan de Beste uit de Test, maar scoort nog steeds goed. Dit model komt uit 2020.

Het grootste verschil is dat deze tv geen oledscherm, maar een lcd-led-scherm heeft. De beeldkwaliteit kan niet tippen aan die van de Beste uit de Test, maar is wel voldoende. Het beeld is behoorlijk scherp en de kleuren zijn in orde.

De kijkhoek van deze tv is wat klein. Als je vaak met meer mensen voor de tv zit, is dit iets om rekening mee te houden.

Het geluid van de tv is goed en klinkt helder, prettig en behoorlijk rijk. Al kan het ook soms wat dun klinken.

De tv is erg makkelijk in het gebruik en ondersteunt, net als de Beste uit de Test, ook wifi via 5 GHz. Hij heeft drie hdmi-aansluitingen en twee usb-poorten.

Een nadeel is dat je een koptelefoon alleen via bluetooth kunt aansluiten.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.