Controleer of er statiegeld op je fles zit met Statiegeld en heb lak aan alle regels in het puzzelspel Baba is You.

Statiegeld

Recentelijk zijn de regels voor statiegeldflessen verandert. Ook op kleine flesjes betaal je nu statiegeld, dat je terugkrijgt als je de fles weer inlevert.

Als het goed is, staat op elke fles of je deze moet terugbrengen of niet. Mocht je het toch nog verwarrend vinden, dan kun je nu een app gebruiken. Met de Statiegeld-app van Statiegeld Nederland scan je de barcode van je lege fles en wordt direct duidelijk of er statiegeld op de fles zit.

De app zit simpel in elkaar. Je richt de camera van je telefoon op de streepjescode van de fles, waarna je een groene strook te zien krijgt als er statiegeld op de fles zit. Je ziet ook direct hoeveel geld je terugkrijgt bij het inleveren van de fles.

Download Statiegeld voor Android of iOS (gratis).

Met de Statiegeld-app van Statiegeld Nederland scan je de barcode van je lege fles. Met de Statiegeld-app van Statiegeld Nederland scan je de barcode van je lege fles.

Baba is You

Baba is You is een veelgeprezen puzzelgame die nu ook voor smartphones is verschenen. Het spel start niet heel bijzonder. Je bent een wezentje dat in levels blokjes moet verschuiven om het doel te bereiken. Gek genoeg staan de regels van de game in beeld geschreven. Zo staat er 'Baba is you', omdat jij als speler het wezentje Baba bent. 'Wall is stop' betekent dat jij niet door muren heen kunt lopen.

Elke game heeft zulke regels, maar normaal zijn ze onzichtbaar. Dat ze in Baba is You staan uitgeschreven heeft een reden, want jij kunt deze regels herschrijven. Zo verander je onder andere jezelf, de wezens die je tegenkomt of zelfs het doel van de puzzels.

Baba is You is een game die constant weet te verrassen. Mits je er moeite in wil steken, want makkelijk is deze game absoluut niet.

Download Baba is You voor Android of iOS (7,99 euro).

58 Bekijk hier de gametrailer van Baba Is You

Unmaze

In dit bijzondere kunstproject volg je twee jongens die vast zitten in een doolhof. Gebaseerd op de Griekse mythe van Theseus en de Minotaurus, maar dan met een moderne twist, speel jij als Ariadne die praat met haar geliefde Theseus en broer Asterion.

Ariadne kan beide jongens niet tegelijk helpen. Helpt ze de een, dan verwaarloost ze de ander. Je wisselt tussen de twee door in het licht of het donker te spelen. Daarvoor wordt de camera van je smartphone gebruikt. Speel je in het licht, dan help je Theseus. In het donker help je Asterion.

De game is niet moeilijk, maar draait voornamelijk om het verhaal waarin je keuzes maakt, met meerdere eindes. Ook de stijl van de game, vol mooie tekeningen, is indrukwekkend.

Het eerste hoofdstuk van de game is gratis te proberen. Daarna moet je betalen om de rest te kunnen spelen.

Download Unmaze voor Android of iOS (gratis).

87 Bekijk hier de release teaser van het spel Unmaze