Christian Eriksen en Cristiano Ronaldo zijn de twee voetballers naar wie wereldwijd het meest is gezocht op Google sinds de start van het EK. De Nederlandse aanvaller Memphis Depay staat in dezelfde lijst op de vijfde plek, laat de techgigant desgevraagd weten aan NU.nl.

Dat Eriksen op nummer één staat, komt niet als een verrassing. De 29-jarige Deense voetballer werd op zaterdag 12 juni getroffen door een hartstilstand tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland in Kopenhagen. Hij werd op het veld gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Enkele dagen later liet hij weten dat het goed met hem gaat.

Meest gegoogelde voetballers tijdens het EK (wereldwijd):

Christian Eriksen Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Romelu Lukaku Memphis Depay

Hoe vaak er precies naar de voetballers is gezocht, is niet duidelijk. Google geeft daar geen specifieke cijfers over vrij. Via Google Trends valt wel de populariteit van zoekwoorden af te lezen. Op het toppunt van populariteit wordt dat op de grafiek met honderd weergegeven, bij een lage of geen interesse ligt het aantal op nul.

Meest gegoogelde voetballers tijdens het EK (wereldwijd)

In de bovenstaande grafiek is goed te zien dat er veel naar Eriksen werd gegoogeld op de dag dat hij zijn hartstilstand kreeg. Ook in de dagen daarna was zijn naam een populaire zoekterm. Vanaf dinsdag 15 juni werd er weer vaker gezocht naar Ronaldo dan naar Eriksen.

De lijst met de meest gegoogelde voetballers in Nederland verschilt enigszins van de wereldwijde variant. Ook in Nederland staat Eriksen op nummer één, maar Ronaldo staat hier op de derde plaats na Memphis Depay. Verder werd er veel gezocht naar Denzel Dumfries (plek vier) en Frenkie de Jong (plek vijf).

Meest gegoogelde voetballers tijdens het EK (Nederland):

Christian Eriksen Memphis Depay Cristiano Ronaldo Denzel Dumfries Frenkie de Jong

Meest gegoogelde voetballers tijdens het EK (Nederland)

Naast de meest gegoogelde voetballers, zijn ook andere zoektermen die met het EK te maken hebben populair. Zo wordt er natuurlijk vaak gezocht naar de huidige standen, maar bijvoorbeeld ook naar hoe lang een verlenging duurt. Toen het EK net begonnen was, was de term 'Pool des doods voetbal' populair.