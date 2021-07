WhatsApp test in zijn Android-app een functie waarmee gedeelde foto's en video's worden verwijderd nadat ze één keer bekeken zijn. De website WABetaInfo ontdekte de optie in een bètaversie van WhatsApp.

Mensen die niet van de WhatsApp-bèta gebruikmaken, hebben nog geen toegang tot 'View Once'. De functie werd eerder al door WhatsApp aangekondigd, maar was tot nu toe voor niemand beschikbaar. Het is niet duidelijk wanneer de mogelijkheid er voor iedereen is.

Als mensen die van de functie gebruikmaken een plaatje delen, kunnen ze voor ze dat versturen op een icoontje met het cijfer 1 tikken. Daardoor zal de afbeelding of video eenmalig te bekijken zijn voor de ontvanger. Nadat diegene de beelden heeft afgesloten, zijn ze niet meer te zien. Wel kunnen tijdens het bekijken van de media nog screenshots gemaakt worden.

WhatsApp biedt al langer de optie om berichten met een vervaldatum te versturen. Hierbij kunnen mensen ervoor kiezen om berichten die ouder dan een week zijn automatisch uit het gesprek te laten verwijderen. Het gaat daarbij om tekst of beelden.