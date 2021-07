Instagram is geen app meer om (vierkante) foto's te delen, zegt topman Adam Mosseri in een video op zijn profiel. De app legt de focus steeds meer op het aanbieden van entertainment en video's.

"Het belangrijkste is dat mensen vermaakt willen worden", zegt Mosseri. Daarom experimenteert Instagram de komende maanden met nieuwe functies, zoals betere aanbevelingen aan gebruikers en video's die op telefoons in volledig scherm worden getoond.

De focus wordt verlegd nadat Instagram het toenemende succes van andere diensten heeft gezien. "Er is serieuze concurrentie", aldus Mosseri. "TikTok is enorm, YouTube is nog groter en dan zijn er nog vele andere apps."

Naast video's wil Instagram ook op andere gebieden innoveren. Zo komt er meer focus op makers, winkelen en de privéberichten binnen de app. Precieze plannen van de dienst zijn nog niet bekend.

Instagram is al jaren meer dan alleen een app waarop mensen foto's kunnen delen. Zo kunnen gebruikers met elkaar chatten, video's opnemen en Stories plaatsen. Deze Stories kunnen foto's, video's, gifjes, teksten en muziek bevatten en worden boven in de app geplaatst. Na 24 uur verdwijnen ze vanzelf.