Een rechter in de Amerikaanse staat Florida heeft voorlopig een wet tegengehouden waarmee techbedrijven een boete konden krijgen als ze politici zouden blokkeren. Volgens de rechter wordt hiermee voorkomen dat "delen van de wet die het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet overtreden" in werking treden. Het Eerste Amendement gaat onder meer over de vrijheid van meningsuiting.

De wet, die eigenlijk op 1 juli zou ingaan, geeft de staat Florida het recht om socialemediabedrijven zoals Facebook boetes op te leggen als ze een politicus blokkeren of verbannen. Die boetes kunnen oplopen tot 250.000 dollar (211.000 euro) per dag als een politieke kandidaat in de staat wordt geblokkeerd.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida diende het wetsvoorstel niet lang nadat Facebook, Instagram en Twitter de voormalige Amerikaanse president Donald Trump hadden verbannen in. Dat gebeurde vanwege Trumps uitspraken nadat zijn aanhangers op 6 januari het Capitool hadden bestormd. Eind mei werd het voorstel officieel ondertekend.

Lobbygroepen NetChoice en de Computer and Communications Industry Association, die de belangen van techbedrijven als Google en Facebook behartigen, vochten de wet aan. Eerder zeiden burgerrechtenactivisten al dat de wet een schending was van de vrijheid van meningsuiting.

"Wat de vrijheid van meningsuiting betreft, is een website niet anders dan een krant: hij heeft het fundamentele recht te beslissen welke meningsuiting hij wel en welke hij niet op zijn platform toelaat", zegt Corbin Barthold van de groep TechFreedom. "Florida probeert een paar grote platforms te dwingen uitspraken toe te laten die ze anders niet zouden accepteren."