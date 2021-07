Videoplatform TikTok heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 7,2 miljoen accounts verwijderd van gebruikers die waarschijnlijk jonger dan dertien jaar waren. Dat schrijft TikTok in een transparantierapport.

In totaal werden er ruim elf miljoen accounts verwijderd vanwege het overtreden van de regels op TikTok. Om de app te gebruiken moet je minimaal dertien jaar oud zijn. Volgens het platform vormen alle verwijderde accounts van kinderen nog geen 1 procent van alle TikTok-accounts.

TikTok ligt al langer onder vuur omdat het kinderen niet genoeg zou beschermen. Begin juni startte een groep Nederlandse ouders een rechtszaak tegen de dienst, omdat ze vonden dat de app de veiligheid en privacy van hun kinderen niet genoeg waarborgde. Zij vragen een schadevergoeding die kan oplopen tot 1,4 miljard euro.

Eerder schikte TikTok in de Verenigde Staten al met de handelswaakhond FTC voor een bedrag van 5,7 miljoen dollar (4,8 miljoen euro). De app verzamelde zonder toestemming gegevens van kinderen. TikTok treedt daarom tegenwoordig strenger op bij accounts die door jonge kinderen zijn aangemaakt.

In het transparantierapport staat verder dat 62 miljoen video's zijn verwijderd, omdat die de richtlijnen van TikTok overtraden. Ook dat is volgens TikTok minder dan 1 procent van alle video's die zijn geüpload. Daarnaast zijn 71 miljoen accounts verwijderd die op geautomatiseerde wijze waren aangemaakt.

In de VS werden de meeste video's verwijderd, namelijk 8,5 miljoen. Daarna volgen Pakistan (6,5 miljoen) en Brazilië (6,1 miljoen). Hoeveel Nederlandse video's er zijn gewist, is niet bekend.