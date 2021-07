De website waarop Nederlanders een afspraak kunnen maken voor een gratis coronatest voordat ze op vakantie gaan, is sinds woensdagavond bereikbaar. Via de site kan op dit moment alleen nog maar een afspraak worden gemaakt bij commerciële testlocaties.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de komende dagen meer testaanbieders worden aangesloten op het systeem. "Dat bekent dat een reiziger op steeds meer plekken een test kan laten afnemen."

De website Testenvoorjereis.nl had woensdag eigenlijk al vanaf de ochtend in de lucht moeten zijn, maar er waren problemen. Het was volgens de minister "een grote uitdaging" om in zeer korte tijd de juiste testaanbieders te contracteren. Ook was het lastig om de techniek achter de website op tijd in orde te krijgen.

Vakantiegangers konden eerder op de dag alleen telefonisch een afspraak maken met de GGD voor een gratis test. De GGD meldde woensdag dat het erg druk was op de telefoonlijn die speciaal daarvoor in het leven is geroepen: 0800-5005.