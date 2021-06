Satellietbedrijf Inmarsat hoeft zijn ontvangstschotels in de Friese plaats Burum voorlopig niet te verhuizen, zo heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam bepaald. Internationale afspraken over het grondstation in Friesland wegen volgens de rechter zwaarder dan de wens van het kabinet om de door Inmarsat gebruikte 3,5GHz-frequentieband vrij te maken voor sneller 5G.

Inmarsat verzorgt met zijn grondstation voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op zee en in de lucht. De schotels maken voor de noodsignalen al sinds 1990 gebruik van de 3,5GHz-frequentieband. Die band is ook toegewezen voor 5G, om snellere internetverbindingen mogelijk te maken. Verplaatsing van het station naar het buitenland zou noodzakelijk zijn, omdat het park het telecommunicatienetwerk in de weg kan staan.

Vanwege het grote internationale belang is Inmarsat echter verplicht de noodcommunicatie met een betrouwbaarheid van 99,9 procent af te wikkelen. Op het moment dat het kabinet zijn zin krijgt en de frequenties wijzigen, kan deze zekerheid niet meer worden gegarandeerd, aldus het oordeel van de rechter.

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) had voor het vaststellen van die wijziging in kaart moeten brengen op welke wijze de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie veiliggesteld kon worden, vindt de rechter. Daarbij had het kabinet ook beter moeten nadenken over de rol van Inmarsat. Het satellietbedrijf vestigde zich bijna dertig jaar geleden in Nederland met medeweten van de overheid.

De voorzieningenrechter kon zich ook niet vinden in de argumentatie van Keijzer dat Inmarsat tijd genoeg had om maatregelen te nemen, zoals een verhuizing of overstappen op een andere frequentie. Zelfs als dat zo zou zijn, weegt het belang van een goed werkend noodcommunicatiesysteem volgens de rechter zwaarder.

Keijzer moet van de rechter snel in overleg met Inmarsat en andere partijen om tot een oplossing te komen waarmee de noodoproepen niet in gevaar komen. Bij het uitblijven van een akkoord is de kans groot dat de rechter de wijziging van het frequentieplan zal vernietigen.