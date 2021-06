De Mandemakers Groep (DMG), het keuken- en meubelbedrijf van miljardair Ben Mandemakers, is het slachtoffer geworden van hackers. Het bedrijf is daardoor niet of nauwelijks bereikbaar, meldt Omroep Brabant woensdag.

Zowel het hoofdkantoor in Waalwijk als de showrooms zijn door de cyberaanval telefonisch onbereikbaar. Ook mailen naar DMG zou problemen opleveren. Het bedrijf heeft ruim tweehonderd filialen door heel Nederland, die wel gewoon open zijn.

Volgens de regionale omroep zou het gaan om een aanval met ransomware. De hackers zouden het computersysteem van Mandemakers hebben vergrendeld en een geldbedrag eisen voordat ze het systeem weer vrijgeven. Hoe hoog dat bedrag is, is onbekend. Ook is niet duidelijk wanneer de hackers precies hebben toegeslagen.

Onder DMG vallen onder meer winkels van Brugman Keukens, CVT Keukens, Keukenconcurrent en Woonexpress.