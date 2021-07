De Nederlandse Telecommunicatiewet gaat vanaf donderdag op de schop. De belangrijkste wijziging in de wet zorgt ervoor dat mensen nadrukkelijk toestemming moeten geven om gebeld te worden door aanbieders van producten of diensten.

Na 1 juli mogen bedrijven alleen nog mensen bellen die nadrukkelijk toestemming hebben gegeven voor verkoopgesprekken. Hetzelfde geldt voor mensen die opgebeld worden door een goed doel of een politieke partij.

Met de nieuwe wet worden de rollen omgedraaid. Waar consumenten voorheen zelf via het bel-me-niet-register moesten laten weten niet meer door telemarketeers gebeld te willen worden, is dit nu de standaard voor iedereen. Behalve als mensen laten weten wél op de telefoontjes zitten te wachten.

Een bedrijf moet voortaan kunnen aantonen dat de consument vrijwillig heeft ingestemd om gebeld te worden. Die toestemming moet de consument zelf actief hebben gegeven. Daarbij moet duidelijk zijn voor welke producten en diensten de toestemming geldt en voor welke periode de toestemming geldt.

Onder voorwaarden mogen bestaande klanten worden gebeld

Als mensen klant zijn bij een bedrijf, mogen die wel altijd worden gebeld. Ook mensen die minder dan drie jaar geleden klant waren, kunnen mogelijk gebeld worden. Daarna is opnieuw toestemming nodig. Klanten mogen overigens alleen voor producten en diensten worden benaderd die lijken op wat ze eerder hebben gekocht.

Goede doelen en politieke partijen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden bellen, namelijk als mensen een schenking hebben gedaan, als vrijwilliger actief zijn geweest of als ze bij een demonstratie aanwezig waren.

Mensen houden altijd het zogeheten recht van verzet. Tijdens een gesprek kan een consument laten weten liever niet meer gebeld willen te worden. Een bedrijf moet die wens accepteren en mag dan niet nog eens bellen. Ook moeten bedrijven tijdens elk gesprek actief aan mensen vragen of ze nog eens mogen bellen.

Toch bellen betekent boete riskeren

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat de nieuwe regels in Nederland naleven. Volgens Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, is ongewenste telemarketing een groot probleem. "De nieuwe regels zijn bedoeld om consumenten van die ongewenste telefoontjes te verlossen."

Als mensen toch gebeld worden, terwijl ze daarvoor geen toestemming hebben gegeven en geen klant zijn of de laatste drie jaar niet zijn geweest, kunnen dat melden bij de toezichthouder.

De ACM is van plan om streng te controleren. Bedrijven die zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen een boete of een last onder dwangsom verwachten. Over de hoogte van die boetes is niets bekend.

Omdat de nieuwe wet het Bel-me-niet Register overbodig maakt, stopt het register met bestaan. "Vanaf 1 juli 2021 zal de huidige applicatie niet meer beschikbaar zijn en zullen alle persoonsgegevens worden vernietigd", staat op de site van het Bel-me-niet Register.