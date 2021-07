Je smartphone is tegenwoordig een van je belangrijkste eigendommen, waarmee je met alles en iedereen in contact staat. Het is dan ook zeer vervelend als je hem kwijt bent. Met deze tips vind je je telefoon hopelijk weer terug.

Je weet zeker dat je telefoon ergens in huis ligt, maar je hebt geen idee waar. Of je smartphone is ergens onderweg uit je zak gevallen. Wie weet is er nog iets veel ergers aan de hand en is je eigendom gestolen.

Het meest voor de hand liggende heb je vast al geprobeerd: bel je eigen telefoon op en luister goed of je hem hoort afgaan. Veel mensen hebben hun telefoon op een stille modus staan, waardoor belletjes geen geluid maken.

Gelukkig hebben de meeste smartphones een optie om hem makkelijk terug te kunnen vinden, maar dan moet je die van tevoren wel hebben ingeschakeld

Goed instellen

Je moet namelijk toestemming geven om de locatiegegevens van je smartphone door te spelen, zodat je die later kunt raadplegen. Op Android vind je deze optie bij de beveiligingsinstellingen van je telefoon. Door het schuifje bij 'Zoek mijn mobiel' aan te zetten, wordt deze data op een veilige manier met Google gedeeld.

Op een iPhone ga je naar Instellingen, tik je op je naam en vervolgens op 'Zoek mijn'. Op oudere toestellen vind je deze optie onder iCloud. Je kunt overigens ook allerlei andere Apple-producten aan deze dienst toevoegen. Via de Zoek mijn-app op je iPhone kun je dan gelijk zien waar ze zijn.

Zoeken

Als je telefoon kwijt is, kun je die app natuurlijk niet gebruiken. Je kunt nog wel inloggen op iCloud om deze functie te gebruiken. Heb je alles goed ingesteld, dan kun je hier je kwijtgeraakte iPhone selecteren. Als hij online is, zie je waar hij zich op dat moment bevindt.

Staat hij onverhoopt uit, dan wordt zijn laatst bekende locatie weergegeven. Je kunt kiezen om een melding te ontvangen als hij wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld als een dief hem weer aanzet. Je krijgt dan gelijk een e-mail toegestuurd.

Mensen met een Android-telefoon gebruiken 'Zoek mijn telefoon' van Google. Hier kun je je vermiste telefoon selecteren, net als bij de iPhone krijg je dan een kaart met de locatie te zien.

Op afstand wissen

Bij zowel Androids als iPhones kun je je telefoon geluid laten maken, zelfs als de stille modus staat ingeschakeld. Handig als hij gewoon onder de bank of je dekens blijkt te liggen. Ook kun je het apparaat vergrendelen en een boodschap aan een eventuele vinder op het scherm laten verschijnen.

Als je echt het ergste vreest, kun je ervoor kiezen om de telefoon op afstand helemaal te wissen. Je raakt dan alle gegevens kwijt en kan je telefoon ook niet meer traceren, maar dan weet je wel zeker dat dieven niet bij je persoonlijke data kunnen komen.