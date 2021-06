Satellietnetwerk Starlink moet binnenkort wereldwijd werken. Volgens Elon Musk is het waarschijnlijk een kwestie van weken, zei hij tijdens een videogesprek dat werd uitgezonden op een conferentie in Barcelona.

Door duizenden satellieten rond de aarde te plaatsen, wil Starlink ook breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden waar bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de poolgebieden, waar het netwerk niet beschikbaar is.

De onderneming heeft nu al ongeveer achttienhonderd satellieten in de ruimte. Starlink biedt ook al internet aan in meer dan tien landen (waaronder Nederland) en telt bijna 70.000 gebruikers. "Ik denk dat we op weg zijn om een ​​paar honderdduizend gebruikers te hebben, mogelijk meer dan 500.000 gebruikers binnen twaalf maanden", aldus Musk.

Er is heel veel geld mee gemoeid. Musk schat de totale investeringskosten die uitgesmeerd over meerdere jaren nodig zullen zijn, tussen de 20 en 30 miljard dollar (omgerekend tussen de 16,8 en 25,2 miljard euro). Kenners gaven eerder al aan dat het waarschijnlijk nog jaren gaat duren voor het bedrijf, dat onderdeel is van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, echt geld moet kunnen verdienen.

Starlink wil onder meer op prijs kunnen concurreren met aanbieders van bekabelde internetverbindingen, maar het is nog maar de vraag of dit gaat lukken. Ook Amazon en Facebook werken aan internetsatellieten, terwijl Apple eerder aankondigde satellieten te willen gebruiken voor internet.