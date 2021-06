Google heeft twee kaarten op Google Maps offline gehaald waarop namen, foto's en locaties van honderden Thaise activisten waren gepubliceerd, schrijft Reuters. De activisten werden door royalisten beschuldigd van verzet tegen de Thaise koning Maha Vajiralongkorn en de monarchie.

Volgens Google overtraden beide kaarten de regels van Google Maps. Op de dienst kunnen mensen aangepaste kaarten maken en delen. Zij kunnen de beschikbare locatiegegevens van Google aanvullen met eigen pictogrammen, foto's en teksten.

"Het probleem is opgelost", meldt Google aan Reuters. "We hebben duidelijke regels die uitleggen wat wel en niet mag in aangepaste kaarten die door gebruikers worden gemaakt. We verwijderen kaarten die onze regels overtreden."

Op een van de kaarten die Reuters kon inzien, stonden namen en adressen van bijna vijfhonderd personen. Veel van hen waren studenten. De kaart zou meer dan 350.000 keer zijn bekeken voordat hij door Google offline werd gehaald.

De gezichten van de personen die op de kaart met een pasfoto werden genoemd, waren bedekt met een zwart vierkant en het nummer 112. Daarmee werd verwezen naar het artikel in het strafwetboek van Thailand dat belediging of laster van de monarchie strafbaar stelt. Mensen die in verzet komen tegen de monarchie kunnen een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar krijgen.

De Thaise regering heeft niet gereageerd op het bestaan van de kaarten en het verwijderen daarvan door Google.