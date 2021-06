Op een hackersforum worden gegevens van 700 miljoen LinkedIn-gebruikers verkocht, meldt techwebsite PrivacySharks. In totaal telt LinkedIn wereldwijd 756 miljoen gebruikers, van wie ruim 8 miljoen in Nederland. De verkoop van gegevens lijkt op wat er in april gebeurde, toen informatie van 500 miljoen LinkedIn-gebruikers online te koop werd aangeboden.

Onder de gegevens die nu worden verkocht zijn onder meer namen, (mail)adressen en telefoonnummers. De verkoper heeft op het hackersforum een miljoen van de gegevens openbaar gemaakt ter verificatie.

LinkedIn laat aan PrivacySharks weten de zaak te onderzoeken. "Het lijkt erop dat de dataset openbare informatie bevat die van LinkedIn is gekopieerd", zegt het bedrijf. "Ook zijn er gegevens van andere bronnen gehaald. Dit was geen datalek bij LinkedIn en uit ons onderzoek blijkt dat er geen privégegevens zijn gelekt."

In april werden ook openbare gegevens verkocht van LinkedIn-gebruikers. Ook toen noemde LinkedIn het geen datalek. Het bedrijf zegt ook nu weer dat het kopiëren van openbare informatie van gebruikers tegen de regels van het netwerk is. "We werken constant om de privacy van onze leden te waarborgen."

De dataset bevat geen wachtwoorden of betaalgegevens. Toch kan de informatie die wel wordt aangeboden waardevol zijn voor kwaadwillenden. Zij kunnen de gegevens bijvoorbeeld inzetten voor meer persoonsgerichte identiteitsfraude of phishing. Daarbij kunnen criminelen zich voordoen als iemand anders en bekenden van diegene benaderen om vertrouwen te winnen en ze vervolgens geld afhandig te maken.