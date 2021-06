Mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt en bij de GGD minimaal één prik hebben gekregen, kunnen vanaf dinsdag alsnog een vaccinatiebewijs maken in CoronaCheck. Door problemen was dit niet mogelijk toen de app afgelopen donderdag de optie daarvoor kreeg.

Met CoronaCheck kunnen mensen onder meer aantonen dat zij volledig zijn gevaccineerd. In principe zijn daarvoor twee AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-prikken nodig. Bij het Janssen-vaccin is één dosis voldoende.

Maar wie eerder een coronabesmetting heeft doorgemaakt, heeft in alle gevallen na één prik voldoende voor een vaccinatiebewijs. Toch lukte het deze mensen niet altijd om het bewijs op te halen.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zei maandag tegen NU.nl dat de problemen zich voordeden bij mensen die van april tot begin juni zijn geprikt. In potentie zouden 170.000 mensen het bewijs de afgelopen dagen niet hebben kunnen maken, zegt de woordvoerder dinsdag.

Nu het probleem is opgelost, zou dat wel moeten lukken. De mensen die op deze manier een vaccinbewijs willen, moeten de stappen daarvoor in de CoronaCheck-app wel opnieuw doorlopen, geeft de woordvoerder aan.

Wie al eens besmet is geweest en zich niet door de GGD heeft laten vaccineren, maar door bijvoorbeeld de huisarts of een zorginstelling, kan naar verwachting per 1 juli na één prik een vaccinatiebewijs maken.

Bij NU.nl meldden zich ook mensen die in de tweede helft van juni waren gevaccineerd en hetzelfde probleem ervoeren. "Dat is niet de indruk die wij van de situatie hebben", zegt de woordvoerder hierover. "Maar we blijven de situatie monitoren."