Een 71-jarige man is onlangs slachtoffer geworden van grootschalige beleggingsfraude. De oplichters maakten hem ruim 800.000 euro afhandig, meldt de politie Den Haag dinsdag.

De man zag op sociale media een advertentie voorbijkomen over het investeren in cryptovaluta. Hij klikte op de link en vulde enkele gegevens in. Volgens de politie was hij van plan om een bedrag van 500 euro te investeren.

Het slachtoffer werd vervolgens telefonisch benaderd door iemand die beweerde voor een investeringsmaatschappij te werken. Hij besloot de 500 euro direct over te maken naar een rekening.

Even later werd hij opnieuw benaderd, dit keer met de vraag of hij enkele duizenden euro's wilde investeren tegen aantrekkelijke voorwaarden. De man moest daarvoor apps installeren op zijn computer en telefoon. Het geld zou hij later weer teruggestort krijgen.

Doordat de man de apps installeerde, kregen de criminelen toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Ook haalden ze hem over zijn bankgegevens af te staan, zodat ze op zijn naam een rekening konden openen in Duitsland.

Vanaf de rekening werden voor grote bedragen bitcoins gekocht. De man kon echter niet bij de cryptovaluta komen. Op deze manier raakte hij ruim acht ton kwijt.

De politie waarschuwt voor deze vorm van beleggingsfraude. De man heeft aangifte gedaan.