Samsung heeft maandag tijdens een conferentie in Barcelona nieuwe software voor zijn Galaxy-smartwatches aangekondigd. One UI Watch moet ervoor zorgen dat de horloges in betere verbinding staan met Galaxy-smartphones, meldt het bedrijf.

Samsung en Google maakten vorige maand bekend samen te werken aan een nieuw besturingssysteem voor smartwatches, dat Tizen van Samsung en Wear OS van Google combineert. One UI Watch is als het ware een extra laag die Samsung over dit nieuwe systeem legt.

Volgens Samsung zorgt One UI Watch voor een "volledig nieuwe ervaring". Zo worden bijvoorbeeld compatibele apps automatisch gesynchroniseerd tussen telefoon en smartwatch.

Wanneer gebruikers oproepen en berichten op hun horloge blokkeren, gebeurt dat ook automatisch op de smartphone. Ook wordt het voor ontwikkelaars makkelijker om wijzerplaten te maken.

One UI Watch moet in ieder geval uitkomen voor aankomende Galaxy-smartwatches. Of oudere modellen ook een update krijgen, is vooralsnog onduidelijk.