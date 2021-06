Techgigant Amazon zou plannen hebben om Kindle te maken met een vouwbaar scherm. Zo'n apparaat zou dan open- en dichtgaan zoals een boek. Ook werkt het bedrijf aan een bril voor augmented reality (AR), meldt Bloomberg.

Het zou gaan om langetermijnplannen van Amazon. Volgens een ingewijde van Bloomberg voert het bedrijf intern gesprekken over een vouwbare Kindle. De e-reader van Amazon is er al in verschillende varianten, maar er is er nog geen met een vouwbaar scherm.

Ook andere fabrikanten brachten nog geen vouwbare e-reader uit. Vorig jaar verscheen er wel een prototype van een vouwbare e-reader online van E Ink. Het bedrijf is leverancier van schermen voor e-readers, maar brengt waarschijnlijk zelf geen complete e-reader op de markt.

Amazon zou ook werken aan een eigen AR-bril, al geeft Bloomberg daarover geen details vrij. Zo is onduidelijk hoever de plannen zijn gevorderd.

Overigens heeft Amazon al wel een slimme bril: de Echo Frames. Deze bril heeft echter geen augmentedrealityfuncties, waarmee beelden op de glazen geprojecteerd worden. De Echo Frames heeft alleen een microfoon en speakers om de spraakassistent te activeren. Ook kun je er mee bellen en muziek mee luisteren.