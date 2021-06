De Europese Unie kan voorlopig gegevens blijven uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk, ook nu het land geen deel meer uitmaakt van de unie. De Britse autoriteiten beschermen de privacy voldoende, vindt de Europese Commissie.

De EU heeft strenge regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Die gelden niet langer in het VK sinds de Brexit op 1 januari in werking trad. Daardoor dreigden Britse bedrijven bijvoorbeeld de toegang te verliezen tot gegevens van klanten in de EU. Ook zouden opsporingsdiensten uit de EU en het VK minder gemakkelijk kunnen samenwerken, tenzij Londen en Brussel het vóór 1 juli eens zouden worden over hun wederzijdse gegevensbescherming.

Het gunstige oordeel van de Europese Commissie over de Britse privacyregels geldt in principe voor vier jaar en kan worden verlengd. Mochten de Britten de regels echter tussentijds veranderen op een manier die de commissie niet aanstaat, dan kan zij zich bedenken.

De afspraken gelden niet voor de overdracht van gegevens voor het Britse asielbeleid. Daar zijn Londen en Brussel nog niet uit.